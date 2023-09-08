Taşova İlçe Emniyet Müdürü Serhat Çetin Göreve Başladı

Taşova İlçe Emniyet Müdür Vekili Serhat Temiz'in emekliye ayrılması sebebiyle İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Arif Çetin görevine başladı.

Aslen Tokat Erbaalı olan ve 6 ilde çeşitli birimlerde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Serhat Çetin, Taşova'nın güzel bir ilçe olduğunu ve kapılarının herkese açık olduğunu belirterek, maksatlarının ilçe halkının huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi. Çetin, "Devlet büyüklerimizin bize verdiği bu kutsal görevi yerine getirmek için canla başla çalışacağız. Vatandaşlarımızla iç içe olarak daha refah bir yaşam sürdürmek için hizmet etmeye gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Çetin, evli ve 4 çocuk babası. - AMASYA