Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Oyunu Kullandı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Bozdoğan, seçimlerin tüm Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Bozdoğan, seçimlerin tüm Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Bozdoğan, Anneler Günü'ne denk gelen seçim gününde vefat eden annesinin mezarını ziyaret ettikten sonra oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde oy kullanacağı okula geldi.

Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Bozdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BÜTÜN HEMŞEHRİLERİMİZİ OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

"Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri nedeniyle vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyor, bütün hemşehrilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum."