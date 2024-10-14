Üye Girişi
Haberler

Yeni ve eski bakan makam aracı yüzünden kavga mı etti?

Yeni ve eski bakan makam aracı yüzünden kavga mı etti?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda eski ve yeni bakan arasında makam aracı yüzünden kavga çıktığı yönündeki iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır" denildi.

Bazı basın yayın organlarında Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile mevcut bakan İbrahim Yumaklı'nın Audi A8 Long makam aracı yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

YALANLAMA GELDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çıkan haberleri yalanladı.

"İDDİAYA KONU OLAN ARAÇ..."

Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman Eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

İşte yapılan o açıklama;

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Vahit Kirişci Politika Güncel Tarım Kavga

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi

 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Tekin istifa edecek mi, istifa etti mi? İçişleri bakanı değişecek mi? İçişleri bakanı değişti mi? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Ekim Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 14-15 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ekim Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adalet bakanı değişecek mi? Adalet bakanı değişti mi? 15 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Akrep, Balık, Oğlak burcu yorumu! 15 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MEB bakanı değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı değişti mi? Hangi bakanlar değişecek? Değişecek bakanlar açıklandı mı? İzlanda Türkiye milli maçı ertelendi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.