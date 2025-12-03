Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Bolu Belediyesi'nin Meclis toplantısında ilginç anlar yaşandı. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamaları Meclis'e damga vurdu.

TANJU ÖZCAN: UMREYE GİDECEĞİM, HAKKINIZI HELAL EDİN

Özcan, Umre'ye gideceğini söyleyerek helallik istedi. Tanju Özcan, "Ben şimdiden helallik istiyorum sizden. Haftaya katılamayabilirim. Umre'ye gidip geleceğim Allah nasip ederse. Allah seni istemiyor diyenler vardı bakalım istiyor mu istemiyor mu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"HELAL OLSUN DİYE BEKLİYORDUM AMA SES GELMEDİ"

Tüm meclis üyeleri için helallik dua edeceğini belirten Özcan, "O toplantıya belki katılırım belki katılamam. Şimiden helallik istiyorum meclis üyelerinden. Kırıp döktüysek haksız şekilde kalbinizi kırdıysak hakkınızı helal ediniz" dedi. Salondaki sessizlik üzerine ise Özcan, "Eden var mı? Valla helal olsun diye bekliyordum ama gelmedi ses" yanıtını verdi.