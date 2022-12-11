"Suriyeliler Suriye'ye" kampanyasına katılan Iraklı, Özdağ'ı bile şaşırttı: Israrla gitsin diyormuş
Politika Haberleri
Mültecilerle ilgili çıkışlarıyla sık sık gündem olan Ümit Özdağ, ilginç bir paylaşıma imza attı. Partisinin Suriyeliler Suriye'ye imza kampanyasına bir Iraklının destek verdiğini belirten Özdağ "Israrla Suriyeliler gitsin diyormuş. Memleketin çivisi çıkmış." dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen imza kampanyasında yaşanan ilginç bir olayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
MEMLEKETİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ
"Suriyeliler Suriye'ye" isimli imza kampanyasına destek veren bir Iraklının ortaya çıkıp imza kampanyasına katılmasına Özdağ "Zafer Partisi Ordu il başkanlığımızın Suriyeliler Suriye'ye imza kampanyasına imza veren bir Iraklı. Israrla Suriyeliler gitsin diyormuş. Memleketin çivisi çıkmış." dedi.
YORUM YAĞDI
Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı yaşanan durumu komik bularak esprili yorumlarda bulundu. İşte gelen yorumlardan bazıları: