"Suriyeliler Suriye'ye" kampanyasına katılan Iraklı, Özdağ'ı bile şaşırttı: Israrla gitsin diyormuş

Mültecilerle ilgili çıkışlarıyla sık sık gündem olan Ümit Özdağ, ilginç bir paylaşıma imza attı. Partisinin Suriyeliler Suriye'ye imza kampanyasına bir Iraklının destek verdiğini belirten Özdağ "Israrla Suriyeliler gitsin diyormuş. Memleketin çivisi çıkmış." dedi.