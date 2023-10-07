Suriyeli göçmen kaçakçıları ve organizatörleri yakalandı

Suriye'nin Resulayn kentinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar ilçesine geçtiği belirlenen 5'i Rus uyruklu olmak üzere 39 kişi ile 8 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

SURİYE'nin Resulayn kentinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar ilçesine geçtiği belirlenen 5'i Rus uyruklu olmak üzere 39 kişi ile 8 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, göçmen kaçakçılarına yönelik Ceylanpınar ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı yollarla Suriye'nin Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçiş yapan 5'i Rus uyruklu olmak üzere 39 kişiyi yakaladı. Operasyonda para karşılığında kaçak geçişleri sağlayan 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 8 organizatör yakalandı. Yakalanan kişiler Şanlıurfa İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 8 organizatör ise karakola götürüldü. Olayda kullanılan 2 minibüs ve 1 otomobile el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.