Suriye Devlet Başkanı Şara, KDP Başkanı Barzani ile görüştü

Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile KDP Başkanı Mesut Barzani, telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ve Kürtlerin haklarını güvence altına alan anlaşmaları görüştü.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı (KDP) Mesut Barzani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeleri ve imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasını ele aldı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı (KDP) Mesut Barzani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barzani Karargahı'ndan yapılan açıklamaya göre, eş-Şara, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması içeriğine dair detayları paylaştı. Ahmed eş-Şara görüşmede, Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunmasına ve gözetilmesine dair kararlılığını vurgulayarak, mevcut sorunların ve anlaşmazlıkların varılan mutabakatlar çerçevesinde çözüleceğini teyit etti.

"Başkanlık Kararnamesi doğru bir adımdır"

Mesut Barzani, görüşmede Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının hayati önem taşıdığını belirterek, Suriye Devlet Başkanı tarafından onaylanan ve Kürtlerin haklarını içeren Başkanlık Kararnamesini "Doğru bir adım" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, "Barzani, kararnamenin Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunması için sağlam ve olumlu bir temel teşkil edebileceğini ifade ederek desteğini dile getirdi" denildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
