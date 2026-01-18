Haberler

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi

Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın 19-20 Ocak tarihlerinde Almanya'ya yapacağı ziyaret, Suriye'deki güncel gelişmeler nedeniyle ertelendi. Ziyaretin detayları arasında Suriye'nin yeniden imarı ve Almanya'daki Suriyelilerin dönüşü konuları yer alıyordu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın 19-20 Ocak tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği ilk ziyaretin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Suriye'deki gelişmeler, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın 19-20 Ocak tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği ilk ziyaretin ertelenmesine neden oldu. Alman Hükümet Sözcülüğünden Alman basınına yapılan açıklamada, eş-Şara'nın başkent Berlin'e gerçekleştireceği ziyaretin Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Eş-Şara'nın 19 Ocak akşamı Berlin'e gelmesi, 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Friedrich Merz ile görüşmesi bekleniyordu. Eş-Şara'nın Almanya temaslarında Suriye'nin yeniden imarı için Almanya'nın vereceği katkılar ile Almanya'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine yönelik adımlar ele alınacaktı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500

