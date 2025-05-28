Suriye Devlet Başkanı eş-Şara Halep'te

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara Halep'te
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, "Halep, zaferin anahtarıdır" etkinliğine katılmak üzere Halep'e geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, "Halep, zaferin anahtarıdır" etkinliğine katılmak üzere Halep'e geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, temaslarda bulunmak üzere Halep'e geldi. Halep ziyaretinde alimler heyetiyle görüşmeler gerçekleştiren Şara, "Halep, zaferin anahtarıdır" etkinliğine katılmak üzere kaleye geçti. Etkinlikte Suriye ordusu mensupları ve şehit aileleri onurlandırılacak. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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