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Suriye-Pakistan İlişkilerinde 19 Yıl Sonra Tarihi Ziyaret

Suriye-Pakistan İlişkilerinde 19 Yıl Sonra Tarihi Ziyaret
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, resmi ziyaret için Pakistan'da. 19 yıl sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında mevkidaşı Dar ile görüşen Şeybani, ilişkileri güçlendirme ve bölgesel konuları ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi. Şeybani'nin ziyareti, Suriye'den dışişleri bakanı düzeyinde 19 yıl sonra Pakistan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Şeybani, temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Şeybani'yi Dışişleri Bakanlığı'nda karşıladı. İki bakan, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, İslamabad ile Şam arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerini teyit ederek ortak çıkar alanlarında işbirliğini daha da geliştirme yollarını ele aldı. Baş başa görüşmenin ardından gerçekleştirilen heyetler arası toplantıda ise bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Öte yandan Suriye'den Pakistan'a son dışişleri bakanı düzeyindeki ziyaret, dönemin Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından Mayıs 2007'de gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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