Suriye'de Süveyda'da Çatışmalar Devam Ediyor, Hükümet Güçleri Şehre Girdi

Suriye'de hükümet bağlı güvenlik güçleri, çatışmaların sürdüğü Süveyda'da durumu kontrol altına almak amacıyla şehre girmeye başladı.

Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar sürüyor. Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin çatışmaları sona erdirmek amacıyla Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda'ya girmeye başladığı belirtildi. Şehirde saat 008.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.

"99 kişi öldü"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, çatışmaların başlamasının bu yana 99 kişinin öldüğü, ölenlerden 60'ının Dürzi (4'ü sivil), 18'i Bedevi, 14'ü güvenlik görevlisi ve 7'sinin ise kimliği belirlenemeyen askeri üniformalı kişiler olduğu ifade edildi. Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise çatışmalar sırasında 18 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ne olmuştu

Şiddet olayları, geçtiğimiz günlerde Bedevi silahlı şahısların Şam ile Süveyda'yı birbirine bağlayan otoyolda bir Dürzi tüccarı kaçırmasıyla başlamıştı. Bunun üzerine misilleme amaçlı kaçırma eylemleri gerçekleştirilmişti. İsrail ordusu ise dün silahlı çatışmalara müdahale için Süveyda'ya giden Suriye ordusuna ait tankları vurmuştu. Ülkesinde Dürzi nüfusu bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir uyarı olduğunu, Suriye'deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti. - ŞAM