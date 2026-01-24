Haberler

Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes 15 gün uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, DEAŞ tutuklularının Irak'a sevkine destek amacıyla Suriye ordusu ile SDG arasındaki ateşkesin 15 gün uzatıldığını açıkladı. Suriye ordusu insani koridorlar açmayı planlıyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğünde yürütülen operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların, Suriye'deki cezaevlerinden Irak'a sevk edilmesi sürecine destek amacıyla, Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki ateşkesin ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, ateşkesin bugün saat 23.00 itibariyle tüm Suriye ordusu operasyon bölgelerinde geçerli olmak üzere uzatıldığı belirtildi. Söz konusu kararın, DEAŞ tutuklularının Irak'a sevkine yönelik ABD öncülüğünde yürütülen operasyona destek amacıyla verildiği belirtildi.

"Haseke'deki siviller için insani koridor açılacak"

Suriye ordusu tarafından yapılan başka bir açıklamada, terör örgütü SDG'nin Kandil Dağları'ndan terör örgütü PKK'ya bağlı unsurları Haseke vilayetine takviye olarak getirdiği belirtildi. Açıklamada, SDG'nin kontrolü altındaki bölgelerde muhaliflere yönelik gözaltı, zorla göç ettirme ve işkence gibi uygulamalarla geniş çaplı ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü SDG ve PKK unsurları, provokasyonlara devam etmemeleri, yalan bilgiler ve montajlanmış görüntüler yaymamaları konusunda uyarılırken, saha gerçekliğinin incelendiği ve operasyonel durumun değerlendirilerek bir sonraki adımın belirleneceği ifade edildi.

Suriye ordusunun gelecek saatlerde ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde insani koridorlar açacağı ve bölge halkına destek ve yardım ulaştıracağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Suriye ordusunun ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağı, tüm Suriye halkı için koruyucu bir kalkan olmayı sürdüreceği ve sınır aşan terör projelerine karşı kararlılıkla duracağı vurgulandı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galibiyeti getirdi! Semih Kılıçsoy alev alev yanıyor

Semih Kılıçsoy İtalya'da alev alev yanıyor
Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar

Real Madrid'de beklenen oldu
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Galibiyeti getirdi! Semih Kılıçsoy alev alev yanıyor

Semih Kılıçsoy İtalya'da alev alev yanıyor
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...