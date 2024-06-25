Süleyman Soylu'dan sigorta şirketinin vergi ödemediği iddiasına yanıt: Bu iftira iyi oldu
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, sigorta şirketinin vergi ödemediği iddiasıyla ilgili açıklama yaparak "İftiralarınız için hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaksınız" dedi.
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, sigorta şirketinin vergi ödemediği iddiasıyla ilgili açıklama yaparak "İftiralarınız için hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaksınız" dedi.