Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen: "Yeni devlet başkanı ülkeyi eski haline getirmeye söz verdi" - Haberler

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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen: "Yeni devlet başkanı ülkeyi eski haline getirmeye söz verdi"

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Serdar Eser - Politika
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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen: "Yeni devlet başkanı ülkeyi eski haline getirmeye söz verdi" Antalya'da düzenlenen ve Sri Lanka kültürünü tanıtmayı amaçlayan, "Açık Hava Kısa Film Festivali ve Batik Moda Defilesi" isimli etkinlikte açıklamalarda bulunan büyükelçi Hassen...

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen: "Yeni devlet başkanı ülkeyi eski haline getirmeye söz verdi"

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen ve Sri Lanka kültürünü tanıtmayı amaçlayan, "Açık Hava Kısa Film Festivali ve Batik Moda Defilesi" isimli etkinlikte açıklamalarda bulunan büyükelçi Hassen yeni devlet başkanının ülkeyi eski haline getirmeye söz verdiğini söyledi.

Sri Lanka'da son dönemde yaşanan karışıklıklar ve halkın ekonomik kriz sebebiyle başlattığı protestolar sonucu devlet başkanının istifa çağrılarının ardından ülkeyi terk ettiği Sri Lanka'da Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremensinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi. Oylamadan galibiyetle çıkan Wickremesinghe, normal şartlarda görev süresi 2024'te dolması gereken Rajapaksa'dan geriye kalan 2 yıl boyunca görev yapacak. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile iki polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralanmıştı.

"Yeni devlet başkanı ülkeyi eski haline getirmeye söz verdi"

Sri Lanka kültürünü tanıtmayı amaçlayan etkinlik için Antalya'da bulunan büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen ülkesindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Hassen, yeni devlet başkanının ülkeyi eski haline getirmeye söz verdiğini belirterek, "Sri Lanka'da bildiğiniz gibi bir devlet başkanı seçimi gerçekleşti. Günümüzde görevine devam eden devlet başkanı vefat eder veya bir nedenden dolayı görevini bırakırsa, anayasal düzenlemeye göre parlamento üyeleri yeni devlet başkanını seçerler biz de bugün bunu yaşadık. Yeni seçilen devlet başkanımızda yüksek bir oyla üç aday arasından devlet başkanı olmaya hak kazandı. Üç dört ay içerisinde ülkeyi toparlamaya ve ulusal ortaklarla birlikte çalışmalar yaparak ülkeyi iyi bir konuma getirmeye söz verdi" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser - Politika

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