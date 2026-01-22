Sözleşmeli Personele Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsaması yönündeki düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsaması yönünde düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA