Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten AİHM'nin Kavala kararına tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten AİHM'nin Kavala kararına tepki

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten AİHM'nin Kavala kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararının icrasına ilişkin yeni kararı hakkında "AİHM beklentilerimizi boşa çıkarmış, Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararının icrasına ilişkin yeni kararı hakkında "AİHM beklentilerimizi boşa çıkarmış, Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AİHM'in Kavala kararının icrasına ilişkin aldığı karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Kararın icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM'e havale edilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı görüşlerinin 2 Şubat 2022'de yapılan açıklamayla kamuoyuna paylaşıldığını hatırlatan Sözcü Bilgiç, süreç boyunca AK ile iletişimin devam ettiğini hatırlattı.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanlığımız tarafından, adı geçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adı geçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM'e ve AK Bakanlar Komitesi'ne bildirilmişti. Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur. Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi'nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak, sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz."

(Huzeyfe Tarık Yaman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title