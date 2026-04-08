Bakan Çiftçi: "Sosyal risk haritalarıyla sahada etkin müdahale sağlanacak"

Bakan Çiftçi: 'Sosyal risk haritalarıyla sahada etkin müdahale sağlanacak'
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sosyal Risk Haritaları uygulamasıyla riskli alanların önceden tespit edildiğini, kurumlar arası koordinasyonla sahada hızlı ve etkili müdahale sağlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte, 81 ilin valileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerinin katılımıyla "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Sosyal Risk Haritaları ile il, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde risk alanlarının önceden tespit edildiğini aktaran Çiftçi, "Kamu kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak hızlı ve etkili müdahalede bulunuyor, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışını sahada daha etkin hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Valilerin koordinasyonunda devletin ihtiyaç duyulan her haneye zamanında ulaştığını vurgulayan Çiftçi, vatandaşların huzuru, aile yapısının korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Öte yandan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun da VKS üzerinden katıldığı toplantıda, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de hazır bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
