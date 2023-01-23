Ne AK Parti, ne CHP, ne de İYİ Parti! Son seçim anketine HDP'nin oy oranı damga vurdu

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için geri sayım devam ederken yapılan son anketin sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı. Sosyo Politik Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.2, CHP'nin oy oranı ise yüzde 28.5 olarak ölçüldü. Aynı araştırmada seçime kendi adayıyla gireceğini duyuran HDP'ye destek vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 13.1 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki hafta yaptığı açıklama ile seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını ifade etti. Bu açıklama sonrası partiler çalışmalarına hız verirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Son olarak Sosyo Politik Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.2, CHP'nin oy oranı ise yüzde 28.5 olarak ölçüldü.

HDP'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13.3 olarak belirtildi. Aynı araştırmada seçime kendi adayıyla gireceğini duyuran HDP'ye destek vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 13.1 oldu.

KENDİ ADAYLARINI ÇIKARACAKLARINI AÇIKLADILAR

Geçtiğimiz günlerde kendi adaylarını çıkarmaya karar verdiklerini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Bizim 6'lı Masa lehine adayımızı çekmemiz düşünülüyor da 6'lı Masa'nın çekmesi neden düşünülmüyor? 6'lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte partilerin oy oranı: