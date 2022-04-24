Son seçim anketinde Kemal Kılıçdaroğlu sürprizi! Oylarındaki artış yüzdesine kimse inanamıyor

2023 seçimlerine yaklaşılmasıyla birlikte muhalefetin adayının kim olacağına yönelik meraklar da artıyor. Zaman zaman adaylık sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı sorusu ise gündemdeki yerini koruyor.

SON ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Yöneylem Araştırma Şirketi'nin Araştırma Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, son gerçekleştirdikleri ankete ilişkin sonuçları paylaştı. Kömürcü, AK Parti'nin son olarak yüzde 31 ölçüldüğünü belirterek, CHP'nin ise 28 civarında olduğunu belirtti. İYİ Parti'nin 14-15 bandında gittiğini belirten Kömürcü, MHP'nin ise yüzde 7'de olduğunu aktardı.

KILIÇDAROĞLU SÜRPRİZİ

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin son anketine ise Kemal Kılıçdaroğlu sürprizi damga vurdu. CHP liderinin son 1 yıl içerisinde oyunu yüzde 12 seviyesinde artırdığını belirten Derya Kömürcü, ilk ölçtüklerinde Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 29 civarında olduğunu anlattı. Ayrıca verdiği rakamların "kararsız oylar dağıtılmadan önceki" durum olduğunu da sözlerine ekledi.

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