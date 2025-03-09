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Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

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Muhalefetin erken seçim çağrılarının gölgesinde yapılan anketten çarpıcı bir sonuç çıktı. 3 bin 390 kişiye "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten CHP yüzde 29,3 ile birinci parti çıkarken onu yüzde 28,9 ile AK Parti takip etti.

ORC Araştırma 5-7 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 390 katılımcıyla yaptığı anket çalışmasının bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

Çalışmada katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken CHP'nin yüzde 29,3 ile birinci parti olduğu görüldü.

Ak Parti'nin oy oranı yüzde 28,9 olarak ölçülürken; MHP diyenlerin oranı yüzde 8,3 DEM Parti diyenlerin oranı ise yüzde 7,8 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

  • Zafer Partisi yüzde 5,0
  • YRP yüzde 4,9
  • İYİ Parti yüzde 4,5
  • Gelecek Partisi yüzde 2,2
  • BBP yüzde 1,9
  • YMP yüzde 1,6
  • TİP yüzde 1,5
  • A Parti yüzde 1,3
  • DEVA yüzde 1,2
  • Diğer yüzde 1,6

AK PARTİ YÜZDE 30'UN ALTINA DEMİRLEDİ

ORC Araştırma'nın 11-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3130 kişi ile yüz yüze yaptığı araştırmada ise AK Parti'nin yüzde 29,1 oy oranına sahip olması dikkat çekti.

ORC'nin Ocak ayı araştırmasında ise AK Parti'nin oy oranının yüzde 29,3 olduğu görülürken; Mart ayındaki ölçümün son 3 ayın en düşük ortalaması olduğu göze çarptı. Şirketin 2-7 Ocak tarihlerinde 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yaptığı anket çalışmasında AK Parti, yüzde 30,2 ile ilk sırada yer almıştı.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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