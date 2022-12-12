"Son kez aday oluyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hüzünlendiren şarkı

2023 seçimlerinde son kez aday olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle bir araya geldiği organizasyonda "Daha gidecek çok yolumuz var" şarkısını dinlerken duygusal anlar yaşaması dikkat çekti.

Samsun'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "İnşallah, 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bu çıkışın yankıları sürerken önceki akşam gençlerle buluşan Erdoğan'ın burada seslendirilen "Daha gidecek çok yolumuz var" şarkısını dinlerken hüzünlendiği gözlendi.