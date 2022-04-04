Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu - Haberler

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Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu

AA - Zehra Adılovıc - Politika
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Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu

Son dakika haber... Sırbistan'da dün yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59,9-61'ini alarak seçimleri kazandığını duyurdu.

Sırbistan'da dün yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59,9-61'ini alarak seçimleri kazandığını duyurdu.

Vucic, rakiplerinden Zdravko Ponos'un yüzde 17,7, Milos Jovanovic'in yüzde 5,9, Milica Djurdjevic Stamenkovski'nin yüzde 4,5, Bosko Obradovic'in yüzde 4,4, Stojkovic'in yüzde 3,15, Branka Stamenkovic'in yüzde 2, Misa Vacic'in ise yüzde 0,9 oy aldığını bildirdi.

"Aleksandar Vucic - Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" liderliğindeki listenin, mecliste yaklaşık 124-125 sandalye ile oyların yüzde 44'ünü kazandığını belirten Vucic, seçimlere yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi katıldığını söyledi.

Vucic,"Halkıma müteşekkirim ve önümüzdeki süreçte çalışıp çabalayıp daha birçok şeyi başarmalıyız." ifadesini kullandı.

Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu

Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu

Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu

Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını duyurdu

AA / Zehra Adılovıc - Politika

Sırbistan, Politika, Haberler

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