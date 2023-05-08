Son Dakika: İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi, "Memlekette Hac dönemi erken başlamış. Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak" ve "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" gibi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırının yankıları devam ederken, bugün gerçekleşecek Konya mitingi öncesi iki Kızılay yöneticisi, provokatif paylaşımlarda bulundu.

GÖREVDEN ALINDILAR

Paylaşımlar büyük tepki çekerken, Kızılay'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Konya'da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle haklarında inceleme başlatılmış olup, her iki kişi de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da seçmenleriyle bir araya geldi. İmamoğlu seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grup, taş ve şişe gibi nesneler atmaya başladı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı. Kalabalık grubun attığı taşlar, miting alanında toplanan vatandaşları da hedef aldı.

"MEMLEKETTE HAC DÖNEMİ ERKEN BAŞLAMIŞ"

Miting takvimine göre bugün saat 14.00'da Konya'da vatandaşlarla buluşacak olan İmamoğlu'nun mitingi öncesi baız provokatif paylaşımlar yapıldı. Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulundu.

"YARIN KONYA'DA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DESENE"

Bir sonraki paylaşımında ise Üzülmez, "Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz" dedi.

"ŞEYTAN TAŞLAMAK İSTEYEN GİDEBİLİR"

Öte yandan Konya Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Selçuklu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Dağlı ise "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.