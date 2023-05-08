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Son Dakika: İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı

Politika Haberleri

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi, "Memlekette Hac dönemi erken başlamış. Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak" ve "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" gibi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırının yankıları devam ederken, bugün gerçekleşecek Konya mitingi öncesi iki Kızılay yöneticisi, provokatif paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımlar büyük tepki çekerken, Kızılay'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Konya'da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle haklarında inceleme başlatılmış olup, her iki kişi de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir."

Son Dakika: İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da seçmenleriyle bir araya geldi. İmamoğlu seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grup, taş ve şişe gibi nesneler atmaya başladı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı. Kalabalık grubun attığı taşlar, miting alanında toplanan vatandaşları da hedef aldı.

Miting takvimine göre bugün saat 14.00'da Konya'da vatandaşlarla buluşacak olan İmamoğlu'nun mitingi öncesi baız provokatif paylaşımlar yapıldı. Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulundu.

Son Dakika: İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı

Bir sonraki paylaşımında ise Üzülmez, "Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz" dedi.

Son Dakika: İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı

Öte yandan Konya Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Selçuklu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Dağlı ise "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.

Son Dakika: İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Kızılay Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (6)

Erdem Taner:

Milletin kanını dökmek için çabalayanlar madımaktaki caniler ile aynı kafadır.Bu millet hiç bir zaman birbirine giremeyecektir inşAllah.Yapmak istediğiniz bir kaos tertiplemek.Konyalılar misafirlerine saldırmaz.

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erman genç :

Eko'nun istediği ortamı yaratıyorlar bu zaten HAkkında mahkeme kararı çıksa güle oynaya karşılayan meral ablası ile sarılan kutlayan adam, MAdur Küçük Emrah olur hemen hizmet belediye yönetmek zaten yok herifte

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virtueslife:

Hah böyle olun canımızı yiyin.demokratik sanalım bizde.

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