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Son dakika haber: Bakan Soylu: "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: Bakan Soylu: 'Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz'

Bir son dakika haberine göre CHP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntülerle ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz.

CHP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntülerle ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, CHP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntüleri paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.

(Oğuzhan Halil Özbek /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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