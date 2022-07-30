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Son dakika haberleri... Ertuğrul Başkan'dan Şehit Ailesine taziye ziyareti

Son dakika haberleri... Ertuğrul Başkan'dan Şehit Ailesine taziye ziyareti

Son dakika haberleri: Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen ve Pursaklar Şehitliğine defnedilen 25 yaşındaki 1 çocuk babası Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun Kuzey Ankara'daki baba ocağına giderek, taziyelerini iletti.

Taziye ziyaretinde şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, acılı aileye baş sağlığı dileyerek acılarına ortak oldu.

"Şehidimize Allahtan rahmet, ailesine ve sevdiklerini Yüce Allahtan sabırlar diliyorum"

Vatan, millet ve bayrak uğrunda hayatını kaybeden ve şehitlik mertebesine yükselen bütün şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin; "Tankçı Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu kardeşimizin baba ocağını ziyaret edip, muhterem ailesinin acısını paylaştık. Vatanını, milletini korumak adına hiç düşünmeden canını ortaya koyan aziz şehidimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Şehidimize Allahtan rahmet, ailesine ve sevdiklerini Yüce Allahtan sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Pursaklar Piyade Fırat Politika Haberler Son Dakika

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