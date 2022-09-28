Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehir hastanelerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline getireceğiz"

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehir hastanelerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline getireceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 bin yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi'ni törenle hizmete açıyor "Muhalefet bu eserlere çamur etmeye çalışsa da, bugün şehir hastane modeli pek çok ülke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehir hastanelerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 bin yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi'ni törenle hizmete açıyor

"Muhalefet bu eserlere çamur etmeye çalışsa da, bugün şehir hastane modeli pek çok ülke tarafından inceleniyor"

"Bay Kemal'in SSK'nın başındayken nasıl aciz bir durumda olduğunu görmüş müydünüz? Sen SSK'nın başında ne yaptın ki, bu ülkede ne yapacaksın"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 bin yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.