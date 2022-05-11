Ukrayna'nın ilk devlet başkanı Leonid Kravçuk, 88 yaşında hayatını kaybetti - Haberler

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Ukrayna'nın ilk devlet başkanı Leonid Kravçuk, 88 yaşında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'nın 24 Şubat itibarıyla işgale başladığı Ukrayna gelen ölüm haberiyle adeta yasa boğuldu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyuran isim olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Yetenek, güçlü karakter ve bilgi. Bütün bunlar, egemen devletimizin tarihine yasal olarak seçilen ilk lideri olarak giren Kravçuk'un tipik özelliğiydi" ifadesini kullandı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kravçuk'un hayatını kaybettiğini duyurarak, Ukrayna'nın Rusya ile savaştığı bir dönemde Kravçuk'un mirasının önemli olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın ilk devlet başkanı Leonid Kravçuk, 88 yaşında hayatını kaybettiUkrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk.

Kliçko, "İnsanı lider yapan üç şey vardır. Yetenek, güçlü karakter ve bilgi. Bütün bunlar, egemen devletimizin tarihine yasal olarak seçilen ilk lideri olarak giren Leonid Kravçuk'un tipik özelliğiydi" dedi. "30 yılı aşkın bir süre önce sahip olduğumuz egemenliği ve iradeyi koruyacağız" ifadelerini kullanan Kliçko, "Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

Kravçuk, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991-1994 yılları arasında Devlet Başkanı olarak görev almıştı. Kravçuk'un en önemli kararları arasında 1992'de Lizbon Protokolü'nü imzalaması ve Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra sahip olduğu nükleer cephanelikten vazgeçme sözü vermesi yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Medya, Kiev, Sscb, Politika, Güncel, Haberler

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