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Son dakika haber | Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)

Politika Haberleri

Son dakika haber | Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)

Son dakika gelişmesine göre KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARETGiresun'da yarın yapılacak olan grup toplantısına katılmak üzere kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit...

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Giresun'da yarın yapılacak olan grup toplantısına katılmak üzere kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Güvercinlik Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Baba Yılmaz Kesti'ye taziye dileklerini ileten CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir süre acılı baba ile konuştu. Kılıçdaroğlu, yapılan duaların ardından Giresun'a hareket etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler Son Dakika

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