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Son dakika haber... Başkan Böcek'ten cemevi saldırılarına tepki

Son dakika haber... Başkan Böcek'ten cemevi saldırılarına tepki

Son dakika politika haberi... Zeytinköy Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezinde lokma ikramında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cemevlerine yapılan saldırıları kınayarak, "Biz bir canız, hepimiz biriz. Hep bir olalım, iri olalım, diri olalım" dedi.

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Zeytinköy Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezinde lokma ikramında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cemevlerine yapılan saldırıları kınayarak, "Biz bir canız, hepimiz biriz. Hep bir olalım, iri olalım, diri olalım" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zeytinköy Anadolu Alevi Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkan Fatma Hakikat, Yeşildere Mahalle Muhtarı Hasan Ali Hakikat, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Özkan Yılmaz, Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanı Hakan Genbeş, Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Eraycan Yılmaz ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile matem ayı olarak da bilinen Muharrem ayının 8. gününde lokma ikramında bulundu.

"Canlarımızla bir aradayız"

Zeytinköy Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi binasında lokma dağıtan Başkan Muhittin Böcek, "Muharrem Ayı bereket ve bolluğun ayıdır. Bu ay aynı zamanda Alevilerin matem ayı olarak da bilinir. Bu özel günde Alevi dostlarımızla, canlarımızla bir arada olmak istedik. Allah orucumuzu kabul etsin" dedi.

Saldırıları kınadı

Başkan Muhittin Böcek, son dönem cemevlerine yapılan saldırıları kınadığını belirterek, "Biz bir canız, hepimiz biriz. Hep bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hep birlikte daha güzel daha aydın günlere ulaşacağız. 28 yıllık siyasi hayatım boyunca kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerimize sürdürdük. Siz canlarımızın sayesinde ve desteğiyle bugünlere geldik. Bundan sonra da sizler için yapılacak ne varsa en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Muhittin Böcek Zeytinköy Antalya Politika Haberler Son Dakika

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