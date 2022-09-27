Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenaze törenine katıldı Politika Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo'da eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo'da eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo ziyaretini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için gerçekleştirilen resmi cenaze törenine katıldı. Törene dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 8 Temmuz'da Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Shinzo Abe Japonya Politika Güncel Haberler Son Dakika

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