Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'e hareket etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'dan Brüksel'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçak 'TUR' ile saat 20.30'da hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Ankara Valisi Vasip Şahin ile yetkililer uğurladı.