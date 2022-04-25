Son Dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun sözde Ermeni soykırımı paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

"DEVLETİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİN AŞAĞILANMASI"

Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu. Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

SEZGİN TANRIKULU NE PAYLAŞMIŞTI?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dün 1915 Ermeni Olayları nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tanrıkulu, "107 yıl önce 24Nisan1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı. CHP'li Tanrıkulu'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.