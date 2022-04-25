Son Dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun sözde Ermeni soykırımı paylaşımlarına soruşturma - Haberler

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Son Dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun sözde Ermeni soykırımı paylaşımlarına soruşturma

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Son dakika: CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1915 sözde Ermeni soykırımı olayları hakkında dün yaptığı, "Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" şeklindeki paylaşıma yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

"DEVLETİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİN AŞAĞILANMASI"

Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu. Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

SEZGİN TANRIKULU NE PAYLAŞMIŞTI?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dün 1915 Ermeni Olayları nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tanrıkulu, "107 yıl önce 24Nisan1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı. CHP'li Tanrıkulu'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Son Dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun sözde Ermeni soykırımı paylaşımlarına soruşturma

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

CHP, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (8)

GERÇEKÇİ...!!!!!:

Bu partinin öncelikle içindeki vatan bayrak düşmanlarını temizlemesi lazım, ülkesini suçlayan, , Atatürk,ün partisine yakışmayan bu cahil kesimin derhal gitmesi lazım bu bir tesadüf olamaz ne kadar boş işlerle uğraşan varsa parti safında yerini almış

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Bilir Kişi:

Nerede bay kemali savunanlar? alın işte size bay kemalin partisindeki adam. Hadi çıkıp eleştirsenize. atın bunu partiden desenize. ülkemiz için resmen "soykırım" yaptı diyor bu vekil. hadisenize yahu hadisenize!

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Umit Cetin:

bu chp kime hizmet ediyor ne için çalışıyor çözmüş değilim bunları mecliste tutmaları bile ülke için sakıncalı

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