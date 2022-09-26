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Son Dakika! CHP Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı 1 yıllığına parti üyeliğinden çıkardı

Politika Haberleri

Son dakika! Parti politikalarına aykırı söylemleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar verildi. Disiplin kurulu, Özcan'ın 1 yıllığına parti üyeliğinden çıkarılmasına karar verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı. Kurul son toplantısını 22 Ağustos'ta yaptı. Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı bugüne ertelendi.

1 YILLIĞINA PARTİ ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILDI

CHP Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrasında Özcan hakkındaki kararını verdi. Akşam saatlerinde açıklanan karara göre Tanju Özcan'ın 1 yıl boyunca CHP üyeliğinden çıkarılmasına karar verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun Tanju Özcan ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Aman ne güzel ,..

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