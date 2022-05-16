'Bin 147 adet yangın Türkiye'nin 54 bölgesinde aynı anda oldu 731'i aynı gün söndürüldü'

2022 yılı 'Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'na Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci katıldı. Bakan Kirişci, orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

2022 yılı 'Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı' İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü'nde gerçekleşti. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Kirişci, geçtiğimiz yıl bin 147 adet yangının, Türkiye'nin 54 bölgesinde aynı anda olduğunu ve 731'inin aynı gün söndürüldüğünü belirtti. Yapılan açıklamalardan sonra Bakan Kirişci, gazetecilerin sorularını cevapladı. Ardından Orman Genel Müdürlüğüne ait itfaiye araçları ve son teknoloji ile donatılmış ekipmanlarda incelemelerde bulundu.

"BİN 147 ADET YANGIN TÜRKİYE'NİN 54 BÖLGESİNDE AYNI ANDA OLDU 731'İ AYNI GÜN SÖNDÜRÜLDÜ"

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Anadolu'nun pek çok coğrafyasında yağışlar var. Bu yağışların mayıs ayında olması geçtiğimiz yıla göre orman yangınları konusunda daha az yangın olacağı konusunda bizi umutlandırıyor. Orman yangınları her zaman oluyor. Bin 147 adet yangın Türkiye'nin 54 bölgesinde aynı anda oldu. Bunların 16'sı hariç, diğerlerinin tamamı yani 731'i aynı gün söndürüldü. Sadece lokal olarak orada bulunan insanlar işte siyasiyse siyasi veya duyarlı bir vatandaşsa arayıp bilgi veriyor. Ama bizim bildiğimiz ve söndürülmesi konusunda arkadaşlarımız gayret gösterdi. Tabi bu terör hadisesi, terörle bağlantılı olma konusu, yani bizim şu ana kadar geçtiğimiz yıl ki olaylara bakacak olursak böyle birebir bizim takip edebildiğimiz bir durum değil, ama bize akseden bir durum da söz konusu yok."

(Hasan Zahid Ezim /İHA)

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