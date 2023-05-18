Son Dakika: 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak

Son dakika: 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 49,47 oyla 268 vekil çıkarırken, Millet İttifakı yüzde 35.02 oyla 169 vekil çıkardı.

2. TUR İÇİN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI YENİDEN DAĞITILACAK

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidecek. İkinci tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.

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