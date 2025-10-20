Haberler

Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Güncelleme:
ADA Araştırma'nın Ekim 2025 anketine göre, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,9 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 24,2 ile Mansur Yavaş, yüzde 11,8 ile Özgür Özel ve yüzde 10,5 ile Selahattin Demirtaş takip ediyor.

ADA Araştırma'nın Ekim 2025 tarihli 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'na göre, bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,9 ile ilk sırada yer alıyor.

YAVAŞ VE ÖZEL ARASINDA FARK AÇILIYOR

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ikinci sırada yüzde 24,2 ile Mansur Yavaş, üçüncü sırada ise yüzde 11,8 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bulunuyor.

DEMİRTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ankette dördüncü sırada yer alan Selahattin Demirtaş, yüzde 10,5 oranında destek alıyor. Yavuz Ağıralioğlu yüzde 3, Fatih Erbakan yüzde 2,8, Ümit Özdağ ise yüzde 2,2 seviyesinde oy oranına sahip...

DİĞER LİDERLERİN ORANLARI

Musavvat Dervişoğlu yüzde 1, Mahmut Arıkan ise yüzde 0,7 oranında destek buldu.

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle:

  • Recep Tayyip Erdoğan: %43,9
  • Mansur Yavaş: %24,2
  • Özgür Özel: %11,8
  • Selahattin Demirtaş: %10,5
  • Yavuz Ağıralioğlu: %3,0
  • Fatih Erbakan: %2,8
  • Ümit Özdağ: %2,2
  • Musavat Dervişoğlu: %1,0
  • Mahmut Arıkan: %0,7
Olgun Kızıltepe
