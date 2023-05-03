SOL Parti Mersin Milletvekili Adayı İlknur Başer'den seçim çağrısı

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi ve Mersin Milletvekili Adayı İlknur Başer, seçim çalışmaları sırasında vatandaşlara oy çağrısında bulundu. Başer, tek aday etrafında 1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy da SOL Parti'ye verilmesi gerektiğini söyledi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi ve Mersin Milletvekili Adayı İlknur Başer, "Tek aday etrafında 1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy da geçmişten bugüne devrimcilerin mirasını taşıyan Denizlerin, Mahirlerin değerlerinin taşıyıcısı olan, tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren, eşitlik, özgürlük ve laiklik için savaşan SOL Parti'ye" dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi ve Mersin Milletvekili Adayı İlknur Başer, bugün Mersin'de seçim çalışmaları sırasında girdiği bir kahvede vatandaşlara oy çağrısında bulundu. Başer şunları söyledi:

"1 OY KILIÇDAROĞLU'NA 1 OY SOL PARTİYE"

"Biliyoruz ülke kötü, bizi kutuplaştırıyorlar ama bu felaketleri üreten iktidarı göndereceğiz 14 Mayıs'ta. Tek aday etrafında 1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy da geçmişten bugüne devrimcilerin mirasını taşıyan Denizlerin, Mahirlerin değerlerinin taşıyıcısı olan, tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren, eşitlik, özgürlük ve laiklik için savaşan SOL Parti'ye. Emekçilerin kadınların gençlerin geleceği için sol değerlere oy istiyoruz. Gerçek anlamda kurtuluşumuz tam bağımsız ülkededir, birlikte mücadelemizdedir, halkın iktidarındadır. O yüzden 1 oy da SOL Parti'ye."