Söke'de İki CHP'li Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti
Söke Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Hilal Kabasakal ve Şakir Gülmez, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Söke İlçe Başkanı, yeni katılımların teşkilata güç kattığını ifade etti.
Ak Parti Söke İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meclis üyeleri Kabasakal ve Gülmez'in Ak Parti'ye katıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, yeni katılımların teşkilata güç kattığını kaydetti.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Politika