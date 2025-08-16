Söke'de İki CHP'li Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Hilal Kabasakal ve Şakir Gülmez, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Söke İlçe Başkanı, yeni katılımların teşkilata güç kattığını ifade etti.

Söke Belediyesinin CHP'li belediye meclis üyeleri Hilal Kabasakal ve Şakir Gülmez, Ak Parti'ye geçti.

Ak Parti Söke İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meclis üyeleri Kabasakal ve Gülmez'in Ak Parti'ye katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, yeni katılımların teşkilata güç kattığını kaydetti.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Politika
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini

Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.