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Söke'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi meydanda kutlandı

Söke'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi meydanda kutlandı

Politika Haberleri

Ülke genelinde alınan Cumhurbaşkanlığı seçim başarısını, Söke'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partililer (MHP) Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı.

Ülke genelinde alınan Cumhurbaşkanlığı seçim başarısını, Söke'de Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) ve Milliyetçi Hareket Partililer ( Mhp ) Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı.

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oyla galip yarıldı. Seçim sonuçlarının ardından Söke Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın da eşlik etti. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla ve yaptıkları konvoyla kutlama gerçekleştirdi.

AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın'da oy kullanan herkese çok teşekkür ederek. 'Doğru adam, Doğru zaman' ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı AK Parti MHP Politika Haberler

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