Sivrihisar Belediye Başkanı Muhtarlar Günü'nü kutladı

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, muhtarların '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Başkan Yüzügüllü, muhtarlarla bir araya gelerek hoş sohbetler etti ve hediyelerini takdim etti. Muhtarların önemli bir görevi olduğunu vurgulayan Yüzügüllü, tüm muhtarların gününü kutladı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, muhtarların '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Sivrihisar'da görev yapan ve ilçe merkezinde bir araya gelen muhtarları karşılayan başkan Yüzügüllü muhtarlarla hoş sohbetler etti. Yüzügüllü ayrıca muhtarlara hediyelerini takdim ederek, onlara teşekkürlerini sundu. Muhtarların önemli bir görevi gerçekleştirdiğine değinen başkan Yüzügüllü, "Muhtarlarımız, kırsal ve merkez mahallelerimizin temsilcileri olarak büyük bir sorumluluk üstleniyorlar. Onların özverili çalışmaları, yerel yönetimin daha etkin ve halka hizmet odaklı olmasında kilit bir rol oynuyor. Bu özel günde, siz değerli muhtarlarımıza teşekkür etmek istedik. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Muhtarlar da duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yüzügüllü'ye teşekkür ettiler. Bir araya gelmenin önemine vurgu yapan muhtarlar, işbirliğini daha da güçlendireceklerine dair kararlılıklarını dile getirdiler. - ESKİŞEHİR