Haberler

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti, mahalle yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti, mahalle yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta geçen yıl kalp krizi sonucu vefat eden mahalle muhtarının yerine yeni muhtarı belirlemek için 7 adayın yarıştığı ara seçimde vatandaşlar sandık başına gitti.

Sivas'ta Mahalli İdareler Ara Seçimi kapsamında, geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mahalle muhtarının yerine yeni muhtarı belirlemek için vatandaşlar sandık başına gitti. 7 adayın yarıştığı seçimde seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Sivas'ta 8 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu'nun (63) yerine yeni mahalle muhtarını belirlemek amacıyla Aydoğan Mahallesi'nde ara seçim gerçekleştirildi. Muhtarlık görevinde oluşan boşluğun ardından yapılan seçimde 7 aday yarıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak isteyen vatandaşlar sandıkların kurulduğu Hale Harun Kütükoğlu İlkokulu'na gelerek oylarını kullanmaya başladı. Mahalle sakinleri, yeni muhtarın belirlenmesi için sandık başına giderken seçim merkezinde yoğunluk oluştu.

"Yoğunluk var"

Muhtar adayı Derya Doğan vefat eden muhtarın emanetine sahip çıkmak için bu yola çıktıklarını belirterek, "Ekim ayında adaylığımızı açıkladık. Rahmetli Yusuf Baloğlu abimize rahmet diliyorum. Onun bıraktığı mirasa dürüst bir şekilde emanetine sahip çıkmak için bu bu yola çıktık. Çok adayımız var. Ekim ayından beri çok çalışıyoruz. Mahallemize hayırlı olacak bir adayın seçilmesini temenni ediyoruz. Talep çok fazla. Ara seçim ve yedi aday var. Etik kurallar çerçevesinde çalıştık" dedi.

"Ara seçim yapıyoruz"

Muhtar adayı Aynur Töre, yoğunluk olduğunu söyleyerek, "Muhtar adayıyım. Muhtarımız rahmetli oldu, ara seçim yapıyoruz. İnşallah güzel olur. Bu yoğunluğu bekliyorduk. Vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki şirkete silahlı saldırı! Zamanlama manidar
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım

Uykuları kaçıran şüphe! Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım'ın kulüpte görmek istediği Volkan Demirel oy vermek için Kadıköy'de

Oy vermeye o da geldi!
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

3 ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu