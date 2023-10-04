Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Öztürk, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Kaymakam Öztürk, Şarkışla ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, asayiş ve güvenlik konularında bilgi aldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kaymakam Öztürk, ziyaretleri kapsamında ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Ünal Tolga Katı'dan ilçenin asayişi ile ilgili brifing aldı.
Daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar'ı ziyaret eden Öztürk, jandarmanın ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Politika