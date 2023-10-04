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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Öztürk, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Kaymakam Öztürk, Şarkışla ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, asayiş ve güvenlik konularında bilgi aldı.