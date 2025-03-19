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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan sağlık kontrolünden geçirildi

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CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolüne getirildi. Soruşturmanın detayları ve Şahan'ın durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolüne getirildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan sağlık kontrolünden geçirildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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