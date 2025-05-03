Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmeden önceki son görüntüleri
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'den geriye kalp krizi geçirmeden önce yemek yediği anların görüntüleri kaldı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. 18 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Önder'den geriye kalp krizi geçirmeden önce yemek yediği anların görüntüleri kaldı.