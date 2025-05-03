Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Programı Henüz Netleşmedi
DEM Parti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini ve cenaze programının henüz belirlenmediğini duyurdu. Parti liderleri İstanbul'a giderek süreci takip ediyor.
Dem Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programının henüz netleşmediğini açıkladı.
Dem Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in yaşam mücadelesinin 18'inci gününde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Eş genel başkanlarımız, MYK üyelerimiz, meclis grubumuz programlarını iptal ederek İstanbul'a geçti. Cenaze programı netleşince bilgileri paylaşacağız" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika