Şırnak'ta Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında yapılan toplantıda, kentteki güvenlik tedbirleri ve uygulamalar gözden geçirildi. Okul çevreleri ve kritik noktalar için ek önlemler alınacağı vurgulandı.

Şırnak'ta huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında "Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Müdür yardımcıları ve birim amirlerinin katıldığı toplantıda, kent genelinde uygulanacak yeni güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Toplantıda özellikle okul çevreleri, yoğun insan hareketliliğinin olduğu bölgeler ve kritik noktalar için ek önlemlerin alınacağı belirtildi. Mevcut uygulamalar da gözden geçirilerek sahadaki denetimlerin artırılması kararlaştırıldı. İl Emniyet Müdürü Sazak, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını vurgulayarak, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Sazak, "Emniyet teşkilatımız halkla iç içe, vatandaş odaklı bir anlayışla görevini sürdürüyor" dedi.

Güvenlik toplantılarının düzenli olarak devam edeceğini ve her hafta kentteki mevcut durumun değerlendirileceğini bildirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
