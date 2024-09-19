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Şırnak Valiliği'ne Birol Ekici Atandı

Şırnak Valiliği'ne Birol Ekici Atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Şırnak Valiliği'ne Birol Ekici atandı. Mevcut Vali Cevdet Atay ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi görevine getirildi. 18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle birlikte toplamda 16 ilin valisi değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Şırnak Valiliğine Birol Ekici atandı, mevcut Vali Cevdet Atay ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu.

18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. Kırklareli Valisi Birol Ekici Şırnak Valiliği'ne atandı. Şırnak Valisi Cevdet Atay ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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