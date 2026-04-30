Şırnak'a dev sanayi kalkınma hamlesi

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Şırnak'a yönelik önemli yatırım ve kalkınma projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Şırnak'ın sanayi, üretim ve teknoloji altyapısını güçlendirecek projelerin ele alındığını belirten Tatar, özellikle genç girişimcilere yönelik yeni bir merkezin hayata geçirileceğini duyurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda Şırnak Üniversitesi kampüsü içerisinde "Girişim Ofisi" kurulması konusunda karar alındığını ifade eden Tatar, merkezin gençlerin teknoloji ve inovasyon odaklı projelerine önemli katkılar sunacağını söyledi. Kurulacak merkezin, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmasının yanı sıra gençlerin projelerini geliştirebileceği güçlü bir teknoloji ekosistemi oluşturacağını kaydeden Tatar, bu adımın Şırnak'ın "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunda daha etkin bir konuma taşınmasına katkı sağlayacağını belirtti. Milletvekili Tatar, mevcut iş yerlerinin yetersiz kalması nedeniyle Şırnak Küçük Sanayi Sitesinde genişleme ihtiyacının gündeme getirildiğini açıkladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı