"Sirk cambazı" çıkışının hedefinde Yeniden Refah mı var? Erdoğan, soruyu soran muhabire çıkıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nın ardından kapıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeniden Refah'ın yerel seçim stratejisiyle ilgili soruya karşılık Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu an da kopmuş vaziyette. Yerel seçimde Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanları ya da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine muhabirlerden biri kürsüde dile getirdiği "sirk cambazı" ifadesini hatırlattı. Erdoğan buna karşılık, "Ben onların adını anmadım. Hülya kendine gel" diyerek tepki gösterdi.

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