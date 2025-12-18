Haberler

SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na toplam 1000 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Başvurular 18-25 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından SGK'ye alınacak personele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri 18-25 Aralık 2025. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
